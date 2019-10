The Van Jets krijgen (een eerste keer) pakkend afscheid van fans in AB

In de Brusselse AB hebben The Van Jets donderdag hun eerste van twee uitverkochte afscheidsconcerten afgewerkt. De Oostendse rockband houdt er na zestien jaar en vijf albums mee op, naar eigen zeggen om nog op een hoogtepunt te kunnen stoppen en omdat de combinatie met andere professionele verplichtingen steeds zwaarder werd. The Van Jets braken in 2004 al na enkele maanden repeteren door via Humo’s Rock Rally. Ze wonnen een nochtans sterk bezette editie met ook nog Absynthe Minded, Madensuyu, Milow en El Guapo Stuntteam en waren de jaren nadien niet meer weg te slaan uit populariteitslijsten als De Afrekening. Verschillende van hun songs hebben zich een plekje in de Belpop-geschiedenisboeken weten te veroveren, zoals “Two Tides of Ice” en “Down Below”. Hun laatste plaat, “Future Primitives”, dateert van 2017 en werd opnieuw op heel wat lof onthaald, zodat hun tour van dit jaar zeker niet aanvoelt als een afscheid in mineur.

Na een laatste passage op de zomerfestivals volgden dit najaar nog uitverkochte shows in de Gentse Handelsbeurs en nu dus de Ancienne Belgique. Tijdens de eerste van twee slotshows in Brussel ging de band alvast van de ene climax naar de andere, gedragen door een bij momenten uitzinnig publiek. Opener “21st Century Boy” bracht de sfeer er meteen met een knal in en dat tempo ging nog zelden naar omlaag, tenzij bij het akoestische rustpunt “Teevee”. Onderweg passeerden ook publieksfavorieten als “Electric Soldiers” en “The Future”.

De broertjes Verschaeve en co kwamen nog twee keer terug voor een bisronde, met zelfs Rock Rally-doorbraaknummer “Ricochet” dat vanonder het stof werd gehaald. “Dit gaan we missen”, verklaarde een geëmotioneerde frontman Johannes Verschaeve na het zoveelste eindeloze applaus. “En elkaar, want we stoppen niet omdat we elkaars kop beu zijn.”

bron: Belga