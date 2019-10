Niet-indexering deel werkingsmiddelen vormt nieuwe besparing in secundair onderwijs

Een deel van de werkingsmiddelen die de secundaire scholen krijgen, zal de komende vijf jaar niet geïndexeerd worden. Dat zegt de christelijke onderwijsbond COC, die aanklaagt dat de aangekondigde besparingen op die manier hoger oplopen dan aangekondigd. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) benadrukt in een reactie dat het onderwijs relatief bespaard blijft van de besparingen. De Vlaamse regering had eerder al aangekondigd dat het secundair onderwijs 100 miljoen euro moet besparen tegen 2024. Maar de christelijke onderwijsbond COC klaagt vandaag in onder meer Het Nieuwsblad en het Radio 1-programma De Ochtend aan dat de reële besparingen nog verder oplopen. In het programmadecreet, dat de maatregelen voor de uitvoering van de begroting bevat, wordt volgens COC namelijk melding gemaakt van een niet-indexering van een deel van de werkingsmiddelen.

Concreet zal veertig procent van de middelen die de middelbare scholen krijgen, niet worden aangepast aan de index. Het gaat onder meer om de kosten voor energie en didactisch materiaal. De overige zestig procent, die betrekking heeft op de lonen, zal de index wel gewoon blijven volgen.

De Vlaamse regering heeft nog geen definitieve beslissing genomen over het programmadecreet. “Maar wat die besparing betreft, denk ik dat er nog maar weinig marge zal zijn. Die zullen worden doorgevoerd omdat de beslissing voor de begroting moet worden genomen”, verklaarde Koen Van Kerkhoven van COC aan De Ochtend.

“We voorzien deze regeerperiode 3,1 miljard euro extra middelen voor alle aspecten van ons onderwijs van kleuter tot universiteit”, zegt Vlaams minister Ben Weyts in een reactie aan Belga. “Ja, er zijn beperkte besparingen. Ook binnen het onderwijs. Maar in vergelijking met andere beleidsdomeinen blijven deze heel beperkt.”

bron: Belga