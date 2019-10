Michael Albasini zet na thuisronde een punt achter zijn carrière

De Zwiterse veteraan Michael Albasini heeft vandaag op de website van zijn team Mitchelton-Scott laten weten na de Ronde van Zwitserland in 2020 te stoppen als professioneel wielrenner. De 38-jarige Albasini is prof sinds 2003. Sinds 2012 rijdt hij in Australische loondienst. “Het is geweldig om je carrière af te sluiten in een wedstrijd die bij je past als renner”, legde Albasini, die in december 39 wordt, uit. “Het is een koers waar ik altijd een goede band mee heb gehad, een thuiswedstrijd. Voor elke renner is het mooi om dichtbij huis te kunnen stoppen. Zelfs in de organisatie van de Ronde van Zwitserland zitten oud-ploeggenoten, dus het is alsof ik stop met school. Het is ook veel makkelijker voor familie om te komen en dat is een van de belangrijkste dingen. Afgelopen seizoen werd het voor mij steeds moeilijker om gemotiveerd te blijven. Het kostte veel tijd en energie. Ik wil voor mezelf volgend jaar mijn carrière op de best mogelijke manier afsluiten.”

Albasini had oorspronkelijk maar een contract tot eind 2019 bij het Australische WorldTour-team, maar dat verlengde zijn overeenkomst nog tot half juni volgend jaar. Albasini, een notoir rittenkaper, won in zijn carrière etappes in onder meer de Ronde van Zwitserland (3), de Vuelta (1), de Ronde van Romandië (7), Ronde van Catalonië (2), Ronde van het Baskenland (2) en Parijs-Nice (1). Zijn laatste overwinning was een rit in de Ronde van de Fjorden in het voorjaar van 2018.

Albasini rijdt sinds 2012 voor Mitchelton-Scott en voorganger Orica. Voordien verdedigde hij de kleuren van Phonak (2003-2004), Liquigas (2005-2008) en Team HTC (2009-2011).

Bron: Belga