Jupiler Pro League – Anderlecht geeft zege tegen AA Gent uit handen

RSC Anderlecht heeft donderdag op de dertiende speeldag van de Jupiler Pro League de zege uit handen gegeven tegen AA Gent. Paars-wit liep 3-1 uit, maar zag Gent in het slot terugkomen tot 3-3. Plastun scoorde in de extra tijd de gelijkmaker. Anderlecht begon enthousiast, en Yari Verschaeren (17.) werkte even na het kwartier een voorzet van Cobbaut binnen. De thuisploeg wilde op dat elan doorgaan, maar Gent sloeg terug. Odjidja bediende met een afgemeten center Laurent Depoitre (25.) die de gelijkmaker onder Van Crombrugge binnen schoof.

Halfweg de tweede periode maakte paars-wit het verschil. Kemar Roofe (68.) zorgde op strafschop voor de 2-1, waarna de Engelsman (70.) enkele minuten later met een knal het derde Brusselse doelpunt nette. Toch was de partij nog niet gespeeld, want Roman Yaremchuk (85.) werkte vijf minuten voor tijd de aansluitingstreffer, een penalty in twee tijden, binnen. Anderlecht leek het te gaan halen, tot Igor Plastun (90.+4) helemaal in het gaatje de gelijkmaker binnenkopte.

Gent is nu alleen vierde, met 22 punten. Anderlecht (14 ptn) staat samen met Kortrijk elfde. De Brusselse ploeg ontvangt zondag op de veertiende speeldag rode lantaarn Cercle Brugge (4 ptn). Gent krijgt in de Ghelamco Arena Standard (tweede met 27 ptn) over de vloer.

bron: Belga