Iraakse president belooft vervroegde verkiezingen te houden

De Iraakse president Barham Salih heeft beloofd om vervroegde verkiezingen te houden als er een nieuwe verkiezingswet doorkomt, die volgende week aan het parlement wordt voorgelegd. Ook zei hij dat eerste minister Adil Abdul-Mahdi bereid is om af te treden, in reactie op de aanhoudende protesten tegen de regering. “De eerste minister heeft zijn bereidwilligheid geuit om zijn ontslag aan te bieden en heeft de politieke fracties gevraagd overeenstemming te bereiken over een aanvaardbaar alternatief om een constitutioneel vacuüm te voorkomen”, aldus Salih in een televisietoespraak.

Salih zei dat hij vervroegde verkiezingen zal goedkeuren als een nieuw kieswetsontwerp wordt goedgekeurd. “Ongetwijfeld kan de status quo niet in stand blijven. We hebben echt grote veranderingen nodig”, voegde hij toe. Salih noemde de eisen van de betogers “legitiem” en zei dat hij de vreedzame demonstraties steunt.

Sinds vorige week vinden er opnieuw protesten plaats tegen de regering. De betogers hekelen de corruptie, de werkloosheid, de slechte toegang tot elektriciteit en schoon drinkwater in het olierijke land. Ze hadden opgeroepen tot het ontslag van de premier.

De Iraakse overheid had beloofd hervormingen door te voeren, nadat een eerste golf van protest begin oktober al aan meer dan 150 mensen het leven had gekost, maar dat kon de betogers niet geruststellen. Ondertussen zijn er al minstens 250 mensen omgekomen bij de protesten, waarvan de meesten betogers waren.

De betogingen komen er nadat het land zich “volledig” had ontdaan van de greep die IS op het land had.

bron: Belga