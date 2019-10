Huis van Afgevaardigden stemt in met afzettingsprocedure

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie goedgekeurd die bepaalt dat het impeachment-onderzoek tegen de Republikeinse president Donald Trump in de komende maanden niet achter gesloten deuren zal verlopen maar via openbare hoorzittingen. Daarmee is formeel ingestemd met de afzettingsprocedure. Het Huis, waarin een meerderheid van Democraten zetelt, keurde de resolutie goed met 232 stemmen tegen 196.

Volgens de resolutie krijgen de Republikeinen nu ook het recht om getuigen te dagvaarden, wat tot nu toe niet het geval was. Daarnaast kunnen de advocaten van de president zich in de Commissie Justitie mengen in de verhoren. Die commissie zal uiteindelijk beslissen of Trump aangeklaagd wordt.

Bron: Belga