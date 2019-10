Gent bekijkt camerabewaking voor stedelijke musea, MSK krijgt cameraschild

Het Gentse stadsbestuur wil in de omgeving van het MSK (Museum voor Schone Kunsten) een schild optrekken met zestien bewakingscamera’s. Ook vijf andere stedelijke musea zullen de komende legislatuur volgen, geeft schepen van Cultuur Sami Souguir (Open Vld) aan. De directie van het museum is tevreden met de beslissing die donderdag door het schepencollege is goedgekeurd.

Het MSK krijgt voorrang bij de beveiligingsoperatie omdat er in februari van volgend jaar een prestigieuze tentoonstelling met unieke Van Eyck-bruiklenen wordt georganiseerd. Een aantal bruikleengevers eisen dat het museum de klok rond bewaakt wordt.

Het MSK “is erkentelijk voor de inspanningen die de stad Gent wil leveren”, reageert museumdirecteur ad interim Cathérine Verleysen.

Drie camera’s komen op bestaande verlichtingspalen in de omgeving van het museum, voor een camera wordt een bijkomende paal geplaatst. Twaalf camera’s worden voorts aan de de buitenmuur van het museum bevestigd, in totaal goed voor een investering van zowat 350.000 euro exclusief btw.

Souguir zegt dat de camera’s met respect voor de privacy van omwonenden geïnstalleerd zullen worden.

Ook de vijf andere stedelijke musea – het SMAK, het STAM, het Design Museum Gent, het Huis van Alijn en het Industriemuseum – krijgen een nieuw cameraplan, klinkt het donderdag. Maar het is niet bij elk gebouw nodig om een gelijkaardig cameraschild op te trekken buiten de museummuren.

bron: Belga