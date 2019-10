Droog en vrij zonnig

Het blijft vandaag droog en het wordt vrij zonnig met vooral hoge bewolking nabij de Franse grens. De maxima schommelen van 7 graden in de Hoge Venen tot 10 of 11 graden in Vlaanderen. De wind blijft overwegend zwak tot matig uit oostelijke richtingen, in de Ardennen matig uit oostzuidoost. Dat zegt het KMI. ’s Avonds is het nog licht bewolkt tot helder. ’s Nachts neemt de hoge en middelhoge bewolking toe vanaf het westen, maar blijft het nog meestal droog. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden in de gebieden aan de Franse grens.

Morgen wordt het snel zwaarbewolkt vanaf het westen met perioden van regen. Eerst gaat het om lichte regen, maar in de loop van de dag soms matige regen. Het wordt enkele graden zachter bij maxima tussen 10 graden in de Hoge Venen en 13 tot 15 graden in Vlaanderen.

Zaterdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 11 en 15 graden bij een matige tot vrij krachtige en aan zee vrij krachtige tot krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Er zijn rukwinden mogelijk van 50 tot 65 kilometer per uur.

Zondag blijft het wisselvallig met perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 11 à 12 graden in Vlaanderen. Er waait een vrij krachtige tot soms krachtige wind met rukwinden tot 80 à 90 kilometer per uur.

Maandag is het wisselvallig met perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee vrij krachtige tot krachtige zuidwestelijke wind met rukwinden tot 70 à 80 kilometer per uur.

Dinsdag blijft het op een lokale bui na, meestal droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 8 en 12. Woensdag is het licht wisselvallig met kans op een lokale bui. De maxima in het centrum liggen rond 11 graden.

bron: Belga