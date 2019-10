Zoveel gaf ‘Temptation’-Rosanna al uit aan plastische chirurgie

Wie mooi wil zijn, moet blijkbaar niet alleen pijn lijden maar ook een hele hoop geld hebben. Dat is althans het geval voor Rosanna Voorwald, bekend van haar deelname aan ‘Temptation Island’. De Nederlandse schone heeft onthuld hoeveel geld ze al heeft uitgegeven aan cosmetische ingrepen, en het gaat om een meer dan behoorlijke som.

Op Instagram kreeg Rosanna van een fan de vraag hoeveel ze ‘waard’ is aan plastische chirurgie. De blondine gaf meteen eerlijk toe om welk bedraag het gaat: 30.000 euro. “Plastic fantastic”, zegt ze erbij.

Wat Rosanna voor dat jaarsalaris allemaal heeft kunnen doen? Veel. Lipfillers, een neuscorrectie, meerdere borstvergrotingen, een bilvergroting en het weghalen van wangvet. Het resultaat is ook duidelijk zichtbaar.

De reden dat Rosanna zo hard aan zichzelf liet sleutelen, zou in het verleden schuilen. Zo maakte ze eerder al bekend dat ze jarenlang gekampt heeft met anorexia. Mede daardoor zou ze nu zoveel aan zichzelf doen. “Ik was er zo slecht aan toe dat ik moest opgenomen worden in een kliniek. Ik woog nog maar 36 kilo en kon elk moment dood gaan. Drama was het, ook voor mijn familie en vrienden. Ik ben er gelukkig bovenop gekomen na jaren struggelen, ik wens deze ziekte niemand toe”, schreef ze toen op Instagram.