VIDEO. Viktor Verhulst: “Natuurlijk denk ik soms aan iemand anders tijdens de seks”

De zoon van Gert Verhulst, Viktor, heeft toegegeven dat hij tijdens het vrijen niet altijd denkt aan de persoon waarmee hij op dat moment seks heeft. “Iedereen doet dat toch wel eens?”, klinkt het.

Viktor Verhulst (25) kan zich nog steeds kronen tot BV met de beste dansbenen in ‘Dancing with the Stars’. Intussen speelde hij met Kat Kerkhofs een spelletje ‘Ik heb nog nooit’.

Aan iemand anders denken

Daarin vroeg Kat hem of hij ooit al eens aan iemand anders had gedacht tijdens de seks. “Zeker wel. Tuurlijk, dat doet toch iedereen. Mannen denken nooit aan degene waarmee ze seks hebben”, lacht hij.

Zijn antwoord doet Kat met de mond vol tanden staan, maar dan nuanceert hij toch een beetje. “Nee, dat is al wel eens gebeurd, ja. Bij iedereen. Wie nu geen citroen pakt, die liegt gewoon keihard”, klinkt het.

Zware kater

Kat vraagt zich af of hij, net als haar, al eens zo’n zware kater heeft gehad dat hij de hele dag in bed bleef liggen. “Ik heb al erge katers gehad, maar je staat op een gegeven moment toch op. Ik ben nog nooit tot ’s avonds in mijn bed blijven liggen na een kater”, antwoordt hij. “Dan moet je eens met mij uitgaan”, knipoogt Kat.

