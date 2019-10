VIDEO. Amerikaanse leger geeft beelden vrij van raid op al-Baghdadi

Het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft voor het eerst beelden vrijgegeven van de operatie die geleid heeft tot de dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Generaal Kenneth McKenzie gaf op een persconferentie in het Pentagon ook meer details over het verloop van de raid.

Drie korte filmpjes in zwart-wit werden vrijgegeven door de Amerikanen. In het eerste is te zien hoe Amerikaanse helikopters een aanval uitvoeren op IS-militanten die hen onder vuur nemen. In die helikopters zaten de elitetroepen die even later de raid hebben uitgevoerd op het gebouw waarin al-Baghdadi verscholen zat.

Het tweede filmpje toont Amerikaanse soldaten die het gebouw naderen. En in het laatste is te zien hoe het huis wordt opgeblazen nadat de operatie succesvol was afgerond. Dat hebben de Amerikanen gedaan om te vermijden dat de plek een soort heiligdom zou kunnen worden voor IS-sympathisanten.

Twee kinderen bij al-Baghdadi

Generaal McKenzie maakte op een persconferentie ook meer details bekend over de raid. Zo blijkt dat er samen met al-Baghdadi geen drie (zoals eerst gemeld door president Trump) maar twee kinderen zijn omgekomen. Het gaat om kinderen die wellicht jonger dan 12 waren. Ze stierven toen de in het nauw gedreven IS-leider zichzelf opblies. 11 andere kinderen die aanwezig waren in het gebouw, bleven ongedeerd.

Binnen in het huis zijn vier vrouwen en twee mannen gedood door de Amerikaanse troepen. Ze droegen bommengordels en weigerden om zich over te geven.

DNA-identificatie

De DNA-identificatie van al-Baghdadi gebeurde door te vergelijken met een staal dat genomen was in 2004 in Irak, toen de latere IS-leider in een Amerikaans gevangenenkamp zat. Er zijn documenten en elektronica meegenomen door de soldaten. Die kunnen informatie bieden over de plannen van de terreurgroep. Maar details daarover maakte de generaal niet bekend.

Gevraagd naar de laatste momenten van al-Baghdadi, gaf McKenzie geen nieuwe informatie. Dat de IS-leider aan het huilen en schreeuwen was, zoals Trump beschreef, kon hij niet bevestigen.

Strijd nog niet gestreden

Volgens McKenzie heeft deze operatie IS een slag toegebracht, maar is de strijd zeker niet gestreden. “Ze blijven gevaarlijk. We verwachten dat ze zullen proberen om een vergeldingsaanval uit te voeren, en we zijn daarop voorbereid.”

De hond die al-Baghdadi opjaagde en die lichtgewond raakte nadat de IS-leider zichzelf had opgeblazen, is intussen opnieuw aan de slag.