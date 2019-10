Ongeboren baby heeft ‘onbeleefde’ boodschap voor haar moeder

Een Schotse vrouw lag in een deuk toen ze een 4D-echo zag van haar ongeboren baby. Daarop is te zien hoe haar dochtertje een niet mis te verstane boodschap tot haar richt.

Jemma Houston is zeven maanden zwanger van haar eerste kindje, een dochtertje. De 21-jarige administratief medewerker uit de Schotse stad Paisley liet onlangs een 4D-echo nemen van haar ongeboren baby.

Echt schattig was de eerste kennismaking met het gezicht van haar dochtertje niet echt, want het baby’tje maakte met haar vingers een V-teken, wat in het Verenigd Koninkrijk gezien wordt als ‘Rot op’, vergelijkbaar dus met het opsteken van de middelvinger. “Ik vond het hilarisch om haar te zien vloeken op de echo. Maar ik vind het tegelijkertijd jammer dat ik haar gezichtje niet helemaal te zien kreeg. Hopelijk lukt het bij de volgende scan wel”, vertelde ze aan Mirror UK.

Every. Single. Scan I’ve had to go back because our little diva does not cooperate … but being told to fuck off tops it off 😂 back again on Saturday then little human, please show ur face this time. Yours sincerely, mum x pic.twitter.com/cPv4sirR4a

