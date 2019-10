Nieuwe app gaat na hoe lang Gentse fietsers aan rood licht moeten wachten

Met de ‘Ist al gruun’-app kunnen Gentse fietsers nog tot 15 november helpen om data te verzamelen over de wachttijden aan verkeerslichten. Dankzij de gegevens zal een kaart live kunnen duidelijk maken hoe lang je aan een Gents verkeerslicht moet wachten.

De Fietsersbond, VUB, VITO en iKnow hopen met de verzamelde data na te gaan welke verkeerslichten anders moeten worden afgesteld. De Fietsersbond wijst erop dat fietsers (te lang) wachten aan lichten “als zeer hinderlijk en fietsonvriendelijk ervaren”. Door lichten beter af te stellen kunnen de doorstroming van fietsers en het fietscomfort worden verbeterd, klinkt het.

“We hopen zo meer mensen op de fiets te krijgen”

Ook de stad Gent en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zeggen zeer geïnteresseerd te zijn in de resultaten van het onderzoek. “Fietsers worden blootgesteld aan weer en wind”, zegt Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Met de auto heb je daar minder last van. We hopen met dit onderzoek het comfort van de fietsers te kunnen verhogen en zo meer mensen op de fiets te krijgen.”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) zegt dat de data van de wachttijden van de Gentse fietsers “ons extra kan voeden om beter inzicht te krijgen in het belevingsgedrag van fietsers”. Na 15 november wordt de testperiode afgesloten. De wachttijden van alle fietsers worden online verzameld op een kaart, waarop live te zien is aan welke lichten in Gent het meeste wordt gewacht. De analyse van alle data volgt na afsluiten van de testperiode.