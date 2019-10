Giovanni Kemper, ex van Laura Tesoro, deelt foto van nieuwe vriendin

‘Nachtwacht’-acteur Giovanni Kemper heeft een nieuwe vriendin. Op Instagram deelde hij een foto van hun tweetjes.

Leuk nieuws voor Giovanni Kemper! De Nederlandse acteur, zanger en danser heeft opnieuw de liefde gevonden. De 28-jarige finalist van ‘So You Think You Can Dance 2013’ postte op Instagram een foto waarop hij zijn nieuwe vlam kust.

“Veel geluk samen”

Zijn volgers zijn alvast erg blij voor hem. “Oh zo schattig! Veel geluk samen”, klinkt het. Ook Studio 100-collega Zita Wauters is erg enthousiast. “Moooohhh!!!”, reageert ze op de foto.

Ex van Laura Tesoro

Giovanni was tot begin 2018 samen met Laura Tesoro (23). Na een relatie van tweeënhalf jaar besloten ze uit elkaar te gaan. Volgens intimi was de liefde tussen de twee op.

Giovanni Kemper had een relatie met Laura Tesoro van 2015 tot 2018: