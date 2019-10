Dit zijn de 10 engste horrorfilms op Netflix

Met Halloween staat de engste avond van het jaar voor de deur. Dat betekent dat er weer heel wat angstaanjagende horrors bekeken moeten worden om in de juiste stemming te komen. Anno 2019 kan men daarvoor een beroep doen op Netflix, dat heel wat pareltjes in de aanbieding heeft. Wij verzamelden de tien beste.

10. Cabin Fever

‘Cabin Fever’ is al zeventien jaar oud, maar beslist één van de engste films in deze lijst.

Een groep studenten trekt op vakantie naar the ‘middle of nowhere’ om in een hutje te logeren en gezellig te kaarten en te feesten. Maar het duurt niet lang eer ze ten prooi vallen aan een gruwelijke, vleesetende bacterie. En wanneer de locals een kijkje komen nemen, loopt het helemaal mis.

Maar da’s nog niet alles. De film is deels gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Regisseur Eli Roth heeft zich voor ‘Cabin Fever’ laten inspireren door zijn reis naar IJsland, waar hij een ernstige bacteriële huidinfectie opliep.

9. The Cabin in the Woods

Een andere instant klassieker in het horrorgenre is ‘The Cabin in the Woods’ uit 2012. Heel gelijkaardig als bij ‘Cabin Fever’ begint het verhaal bij een aantal vrienden die vakantie gaan vieren in een afgelegen huisje in het bos. Wat zij niet weten, is dat het hutje deel uitmaakt van een geheim, wereldwijd project.

Alles wat ze doen, wordt gevolgd op monitoren door een speciale projectgroep, die alles in en om het huis op afstand kan manipuleren. De kelder ligt dan ook niet voor niets vol met obscure voorwerpen. Zodra de groep deze vindt, hebben ze zonder het te weten hun eigen noodlot in handen.

8. Mother

‘Mother’ uit 2017 is een meer psychologische horror, maar daarom niet minder angstaanjagend. Er zijn maar weinig dingen zo eng als de afgetakelde psyche van de mens en Darren Aronofsky is een expert in het verkennen van zo’n geest. In ‘Mother’ weet je eigenlijk de gehele film niet wat er precies aan de hand is, maar terwijl de taferelen in het huis van ‘moeder’ steeds gruwelijker worden, ga je je afvragen wie er nou precies gek is; de moeder of iedereen om haar heen. Je ziet er ook Jennifer Lawrence op haar best.

7. The Human Centipede 2: Full Sequence

Misschien wel de meest misselijkmakende film uit deze lijst. De protagonist Martin is een eenzaat met ernstige mentale problemen die nog steeds bij zijn moeder woont. Hij werkt ’s nachts als veiligheidsagent in een deprimerende, ondergrondse parking. Martin zijn stoppen slaan door en hij ontvoert mensen om hen in een rijtje aan elkaar te naaien met monden aan achtersten. Martin wil erachter komen wie het langst overleeft. Verwacht je aan walgelijke beelden, veel bloed, ziekelijke humor en een overdosis geweld.

6. Shaun of the Dead

Onder het motto “Met Halloween mag er ook al eens gelachen worden”, prijkt ook ‘Shaun of the Dead’ in deze lijst. De film draait om Shaun en zijn klungelige vriend Ed die tijdens een zombie-uitbraak in Engeland moeten overleven met elkaar. De film is een horror-comedy die het zombiegenre belachelijk maakt, maar tevens omarmt en er als geweldige toevoeging voor dient.

5. Cargo

Hoewel het hoofdpersonage in Cargo moet dealen met een zombie-uitbraak in de Australische outback, is de film eerder een apocalyptisch drama dat gaat om een vader die zijn kleine dochtertje probeert te beschermen tegen het einde van de wereld. Een van de meer emotionele films in deze lijst.

4. Annihilation

Een film met Natalie Portman kan alleen maar goed zijn, en ziedaar ‘Annilihation’, een prachtige film waarin sci-fi en horror hand in hand gaan.

Een buitenaards krachtveld, de Shimmer genaamd, lijkt alles te muteren en transformeren en het is aan een groep wetenschappers om uit te vogelen wat er precies aan de hand is. Het einde gaat volledig filosofisch maar het grootste gedeelte van de film is doodeng, prachtig gefilmd en bevat een van de meest angstaanjagende monsters uit de filmgeschiedenis.

3. The Conjuring

‘The Conjuring’ mag zich zonder vrees de koning van de bezeten-huizen-films’ noemen. In de hoofdrol hebben we een getrouwd koppel, die professionele researchers in het paranormale zijn. Op een dag krijgt het stel de opdracht om een familie te assisteren op een spookachtige boerderij op het rurale Rhode Island. Maar wat ze daar aantreffen, gaat zelfs hun pet te boven.

2. The Ritual

‘The Ritual’ is misschien geen klassieker in het genre, maar desondanks een absolute aanrader. Het verhaal speelt zich af in de donkere en verlaten wouden van Scandinavië. In de hoofdrol hebben we een groepje mannen rond de dertig die een vermoorde vriend willen eren. Ze raken echter van het wandelpad af en worden al snel geconfronteerd met een dreigende aanwezigheid die hen op de hielen zit in de wildernis. Ze treffen vermorzelde beesten aan en onheilspellende runentekens.

1. Hereditary

Hoewel ‘Hereditary’ pas uit 2018 dateert, is het wat ons betreft de beste horrorfilm op Netflix (en ver daarbuiten ook). In het langspeelfilmdebuut van Ari Aster volgen we een familie na de dood van de geheimzinnige grootmoeder, waarna er allerlei verschrikkelijke dingen gebeuren. De bovennatuurlijke aspecten maken het onderliggende verhaal nog angstaanjagender terwijl het acteerwerk, met als uitblinker een briljante Toni Collette, de enge sfeer alleen maar aansterkt. Net iets beter dan ‘The Conjuring’.