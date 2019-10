Anuna De Wever zet zeiltocht verder ondanks annulering klimaattop

Vier weken zit Anuna De Wever al op een zeilboot, meer dan halverwege de tocht naar Zuid-Amerika. Maar het einddoel, de klimaattop in Chili, werd afgeblazen door het aanhoudende sociale protest in het gastland. Maar het boegbeeld van Youth for Climate blijft strijdlustig.

“Onze regering heeft beslist om de internationale klimaatconferentie COP25 van de Verenigde Naties niet te organiseren”, kondigde president Sebastian Piñera gisteren aan. Luttele weken voor de top, die op 2 december zou beginnen. Bij Anuna De Wever kwam het nieuws zwaar binnen. Het boegbeeld van de Belgische klimaatmarsen zit al vier weken aan boord van de Regina Maris, een zeilschip dat haar samen met 35 andere klimaatjongeren naar Zuid-Amerika brengt om de top bij te wonen.

“Het is een zware shock voor alle klimaatactivisten aan boord, zeker omdat we al zo lang onderweg zijn. Het is alsof we van de ene mislukking in de andere vallen”, vertelt ze in tranen. “En daarmee bedoel ik niet ons eigen falen, maar de mislukkingen van onze politici die hun verantwoordelijkheid nog altijd niet nemen voor het klimaat.”

Change of plans

“Ondanks een nieuwe tegenslag is dit geen verloren missie”, vervolgt De Wever, die er niet aan denkt om terug te keren. “We zeilen gewoon verder naar richting Recife in Brazilië. We hebben een groot project in het Amazonewoud dat we willen voortzetten omdat het erg belangrijk is”, zegt ze vanop de Regina Maris, die nu vaart ter hoogte van Kaapverdië en aan de overtocht van de Atlantische Oceaan zal starten.

“We gaan lokale gemeenschappen bezoeken die leven in de afgebrande stukken regenwoud en hebben verschillende ontmoetingen gepland met natuurbeschermingsorganisaties en traditionele leiders, onder wie indianenchef Raoni. Zo willen we de aandacht vestigen op de rampzalige situatie van het regenwoud en tonen dat er een volgende generatie klaar staat om de strijd te voeren voor de klimaatcrisis.”