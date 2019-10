Wikipedia-oprichter bouwt nieuw sociaal netwerk, zonder advertenties

Wikipedia-oprichter Jimmy Wales wil met een eigen online netwerk een alternatief voor Facebook en consorten uitbouwen. “Mijn idee is om de principes van Wikipedia toe te passen op een sociaal netwerk”, zei Wales vandaag op de beurs Digital X in Keulen. De online encyclopedie Wikipedia haalt zijn inkomsten niet uit advertenties, maar overleeft dankzij de giften van een klein deel van de gebruikers. “Tot ziens, Facebook, het is tijd voor iets nieuws”, zei Wales. Hij wil de wereld af helpen van de gevestigde sociale netwerken, die hun inkomsten halen uit persoonlijke advertenties. Dat model teert volgens hem op de verontwaardiging en de emoties van de gebruikers, in de hoop zo zoveel mogelijk clicks te genereren.

Het nieuwe netwerk WT:Social van de internetondernemer zal het net als het bekende Wikipedia-platform zonder advertenties doen. “Kan je je een sociaal netwerk voorstellen waarbij de hele gemeenschap aan bijdragen kan werken?”, zei Wales aan zijn toehoorders uit de digitale sector. Ook dat aspect, het samenwerken, op feiten gebaseerd, moet een belangrijke rol spelen in het nieuwe netwerk.

Het platform bevindt zich momenteel in de opbouwfase. Wales werkt eraan met twee ontwikkelaars, zei hij. “Ik zal het als een succes beschouwen als ik een grootse kleine gemeenschap kan uitbouwen waarin ik mij goed voel.”

Voor gebruikers die zich in de huidige vroege fase van WT:Social registeren, heeft de 53-jarige Amerikaan een bijzondere belofte. “U zal een vriendschapsaanvraag van mij krijgen. Ik verzend die persoonlijk.”

