Weerbericht – Droog weer met soms wat wolken

Woensdag krijgen we opnieuw droog weer met vanuit het westen hoge en soms ook middelhoge wolkenvelden. Vooral langs de grens met Frankrijk zijn er meer wolkenvelden. In het noorden van het land blijft het overwegend zonnig. De maxima liggen tussen 6 en 8 graden in de Ardennen en tussen 8 en 10 graden elders. Er staat daarbij een zwakke tot vaak matige wind uit oost tot oostnoordoost, zo meldt het KMI. Woensdagnacht blijft het droog en licht- tot wisselend bewolkt. Het koelt opnieuw goed af met minima tussen -3 en 0 graden in de Ardennen en tussen 0 en +3 graden elders. Er staat een zwakke tot matige oosten- tot zuidoostenwind.

Donderdag krijgen we nog een zonnige dag en blijft het droog. We halen circa 11 graden in het centrum bij een zwak tot matige wind uit oost tot zuidoost.

Vrijdag is het zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen. Het wordt enkele graden zachter, met maxima tussen 9 en 14 graden. De wind waait matig uit het zuiden.

Ook op zaterdag blijven wolkenvelden domineren met perioden van regen of buien. Maxima tussen 11 en 15 graden bij een matige tot vrij krachtige en aan zee soms krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Zondag trekt een nieuwe regenzone vanuit Frankrijk over ons land. We halen circa 13 graden in Laag- en Midden-België bij een vrij krachtige tot soms krachtige wind met rukwinden rond 80 km/uur.

bron: Belga