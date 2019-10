Voormalig Belgisch bondscoach Dick Advocaat neemt over bij Feyenoord

Dick Advocaat is de opvolger van de begin deze week opgestapte Jaap Stam bij de Nederlandse topclub Feyenoord, zo maakte de club bekend. De gewezen bondscoach van de Rode Duivels ondertekende er een contract tot het einde van het seizoen. In De Kuip wordt er ook afscheid genomen van Jean-Paul van Gastel, Roy Makaay en Denny Landzaat. Advocaat wordt bijgestaan door de assistent-trainers Said Bakkati, Cor Pot en John de Wolf.

Eerder was Advocaat al van februari tot mei 2016 als adviseur van toenmalig coach Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord aan de slag. “Als ik de club kan helpen, doe ik dat graag”, stelt Advocaat. “Zoals ik dat in 2016 ook al even heb gedaan door met Giovanni van Bronckhorst mee te kijken toen het ook even wat minder ging. Ik kijk ernaar uit morgen de selectie te ontmoeten en met ze op het veld te staan.”

Begin dit jaar weigerde de Hagenaar al een aanbieding van de club om er hoofdcoach te worden. De 72-jarige Advocaat werkte toen nog als coach voor FC Utrecht. Na het seizoen kwam Stam dan maar als opvolger van Van Bronckhorst, maar dat werd geen succesverhaal. Na de 4-0 nederlaag van afgelopen weekend in de Klassieker tegen Ajax is de club in de stand weggezakt naar de twaalfde plaats, met veertien punten uit elf wedstrijden.

Tien jaar geleden werkte Advocaat een achttal maanden als bondscoach van België, totdat hij plots opstapte om in te gaan op een lucratief aanbod uit Rusland, waar hij zijn landgenoot Guus Hiddink zou opvolgen. Met die beslissing maakte Advocaat zich in België destijds niet bepaald populair.

bron: Belga