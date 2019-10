Veroordeelde parachutemoord zet eerste stap naar vrijlating

Els Clottemans (35), die in 2010 tot 30 jaar cel werd veroordeeld in de zogenaamde ­’parachutemoord’, wil vervroegd vrijkomen. De strafuitvoeringsrechtbank behandelt volgende week dinsdag haar verzoek, dat ze in juni indiende. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Clottemans heeft altijd ontkend dat ze in 2006 de parachute van haar liefdesrivale Els Van Doren had gesaboteerd, waardoor die bij een sprong te pletter viel. Het proces zorgde voor veel discussie, en er werd zelfs betoogd voor Clottemans’ vrijspraak.

Nu ze een derde van haar straf heeft uitgezeten, komt de vrouw uit Ternat in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Grote vraag is of Clottemans voor de strafuitvoeringsrechtbank de moord op Van Doren wél zal willen toegeven. Van een gevangene die vervroegd wil vrijkomen, wordt verwacht dat hij of zij schuld­inzicht toont. Maar nood­zakelijk is dat niet.

