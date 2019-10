Uitstel klimaattop: “Bekijken hoe we verder gaan met onze campagne”

De beslissing van Chili om de VN-klimaatconferentie (COP25) wegens het sociaal protest toch niet te organiseren, leidt tot onzekerheid bij de jongeren die via de actie “Sail to the Cop” met de zeilboot naar Zuid-Amerika reizen. “We gaan het nieuws eens goed bekijken, en bedenken hoe we verder gaan met onze campagne”, zo wordt per videoboodschap meegedeeld. Omwille van het aanhoudende sociaal protest in Chili heeft de regering de internationale VN-klimaatconferentie (COP25) afgelast. Die top moest van 2 tot 13 december plaatsvinden in de Chileense hoofdstad Santiago.

“We hebben het net gehoord. Dus er is veel onzekerheid voor ons project op dit moment”, luidt het vanavond in een reactie van Sail to the Cop. “Op dit moment zijn we op weg naar Praia, op een van de Kaapverdische eilanden. Daar gaan we het nieuws goed bekijken, en bedenken hoe we verder gaan met onze denktank en onze campagne”.

“We staan uiteraard nog wel achter onze missie: een transitie naar een eerlijke en duurzame reisindustrie is nog steeds nodig”, zo klinkt het nog.

De zeilboot met een dertigtal klimaatactivisten was op 2 oktober vanuit Nederland vertrokken. Onder meer Adélaïde Charlier en Anuna De Wever bevinden zich bij de opvarenden.

Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de volgende klimaattop nu moet plaatsvinden. In een mededeling zegt de VN-klimaatinstantie UNFCCC enkel dat er alternatieve opties onderzocht worden.

bron: Belga