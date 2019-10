Twitter doet politieke advertenties in de ban

Twitter stopt met het toestaan van politieke advertenties via zijn platform. Dat heeft topman Jack Dorsey in een reeks tweets bekendgemaakt. Volgens hem vormen politieke advertenties via internet een “geheel nieuwe uitdaging” voor de maatschappij. Daarmee doelde hij onder meer op de beïnvloeding van verkiezingen en democratische processen. Dat gebeurt onder meer met behulp door automatische ‘legers’ van nepaccounts, zogeheten bots, die al dan niet verzonnen berichten verspreiden met een kwaadaardig doel, en door steeds geavanceerdere kunstmatige intelligentie die beïnvloeding makkelijker maakt.

“We denken dat de kracht van een politieke boodschap verdiend moet worden, en niet gekocht kan worden”, aldus Dorsey in zijn reeks tweets. Zo’n boodschap wint aan kracht door de volgers van de boodschapper of retweets, vindt hij. “Betalen voor publiek haalt die keuze weg en legt mensen perfect geoptimaliseerde en gerichte politieke berichten op. We menen dat deze beslissing niet door geld vervuild mag worden.”

Deze keuze van Twitter staat in schril contrast met de recente beslissing van Facebook. Topman Mark Zuckerberg verdedigde onlangs de keuze om politieke berichten op zijn platform toe te laten. Zelfs als die boodschappen leugens bevatten, dan nog wil Zuckerberg daar niet aan tornen, in naam van de vrijheid van meningsuiting. In een open brief gaven 250 Facebook-medewerkers eerder deze week aan dat zij niet vinden dat politici op Facebook alles mogen posten.

Investeerders van Twitter reageerden niet blij op de aankondiging. Het aandeel ging in de handel nabeurs omlaag.

bron: Belga