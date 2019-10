Stad bekijkt nieuwe klimaatinstallatie voor SMAK nadat directie schilderij weghaalt

De directie van het SMAK heeft een kunstwerk van de Duits kunstschilder Gerhard Richter weggehaald uit het Gentse museum. Het gebouw, dat 20 jaar geleden werd omgebouwd van feestzaal tot Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, voldoet niet aan moderne standaarden, klinkt het. De stad laat onderzoeken wat een nieuwe klimatologische installatie moet kosten. Schepen Sami Souguir (Open Vld) bestelt een studie die zal onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de verouderde infrastructuur aan te passen. Vandaag hebben de zalen van het SMAK een primitieve warmteregeling die geen constante temperatuur garandeert.

Volgens moderne standaarden van het ICOM (International Council Of Museums) is dat wenselijk om waardevolle kunst in optimale omstandigheden te bewaren. Het SMAK beschikt volgens artistiek directeur Philippe Van Cauteren ook niet over de nodige vochtregeling in de zalen waar de kunst is tentoongesteld.

Dat gaf problemen met een doek van Richter, dat daarop werd verhuisd naar een opslagdepot van de stad, waar die klimatologische omstandigheden wel gegarandeerd zijn. Op de plaats waar het werk “Große Pyramide” uit 1966 hoort te hangen, licht de directie aan het publiek zijn beslissing toe.

Dat het stadsbestuur laat onderzoeken wat een aanpassing van het gebouw zal kosten, is een goede zaak, vindt Van Cauteren. Maar het is niet uitgesloten dat die ingrijpende werken erg duur zullen zijn en jaren aanslepen.

De directeur maakte er in het verleden geen geheim van dat hij een nieuw gebouw verkiest boven renovatiewerken. Ook omdat de huidige museumoppervlakte niet volstaat om de volledige SMAK-collectie tentoon te stellen.

De demarche van het SMAK doorkruist de begrotingsgesprekken in Gent, waar de gemeenteraad in november een budget voor de komende zes jaar zal goedkeuren. Het stadsbestuur engageert zich om de komende jaren bijkomende middelen te voorzien.

Souguir wil in eerste instantie kijken hoe de problemen in het huidig gebouw best geremedieerd worden. “Het SMAK blijft het SMAK. Het kan niet de bedoeling zijn dat we bepaalde topwerken niet meer in bruikleen zouden krijgen omwille van klimatologische problemen.”

bron: Belga