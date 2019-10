Ronde van Californië verdwijnt in 2020 van kalender

Er komt volgend jaar geen vijftiende editie van de Ronde van Californië. De organisatie van de rittenkoers uit de UCI World Tour maakte dinsdagavond bekend dat de wedstrijd in 2020 niet op de kalender zal staan. “Bedankt supporters. Het zijn veertien prachtige jaren geweest. AEG, ’s werelds grootste bedrijf in de sport en live entertainment, kondigde vandaag aan dat de Amgen Ronde van Californië in 2020 wordt geschrapt”, luidde het in een tweet.

De Ronde van Californië werd voor het eerst georganiseerd in 2006. Toen won Floyd Landis, waarna hij ook de Tour op zijn naam zou schrijven. Die Tourzege speelde de Amerikaan nadien weer kwijt vanwege dopinggebruik. Een jaar later pakte Levi Leipheimer zijn eerste van drie eindzeges, waarmee hij recordhouder is. Dit jaar ging de overwinning half mei naar de Sloveen Tadej Pogacar. Er staan geen Belgen op de erelijst.

bron: Belga