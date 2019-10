Plofkraak in Sint-Niklaas: daders hebben geen buit

De daders van de plofkraak in het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas in de nacht van dinsdag op woensdag op een bankkantoor van Argenta, hebben waarschijnlijk niets kunnen buitmaken. Dat zegt woordvoerster Christine Vermylen van Argenta. De plofkraak gebeurde rond 1.30 uur op het kantoor in de straat Vijfstraten in Sint-Niklaas. Er is aanzienlijke materiële schade, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. “Het kantoor en het gebouw waar het deel van uitmaakt liepen schade op en ook enkele voertuigen uit de omgeving werden beschadigd. Er wordt volop onderzoek gevoerd en er wordt onderzocht of er sprake is van buit. De daders zijn voorlopig spoorloos.”

Vorige week vonden twee plofkraken plaats op bankkantoren in Stabroek en Essen. In Essen ging het eveneens om een kantoor van Argenta. “We overleggen deze namiddag of er nieuwe beveiligingsmaatregelen komen”, zegt woordvoerster Christine Vermylen. “We hebben eerder al maatregelen genomen, onder meer door alle automaten aan de grens met Nederland te vervangen door exemplaren met een dubbele kluis.”

In Sint-Niklaas zouden de dieven geen buit hebben gemaakt. “We denken dat er geen buit is. Onze specialist heeft vastgesteld dat de cassettes met geld zich nog bevinden in de geldautomaat. Mocht er al buit gemaakt zijn, dan zouden de biljetten onbruikbaar gemaakt zijn door een intern mechanisme met inktpatronen”, zegt Vermylen. “Onze klanten kunnen momenteel terecht in ons kantoor in Beveren en het kantoor in Sint-Niklaas zal vermoedelijk in de loop van volgende week opnieuw open gaan.”

bron: Belga