Onderzoek naar mysterieuze dood van Tsjechoslovaakse minister in 1948 heropend

De mysterieuze dood van Tsjechoslovaaks minister van Buitenlandse Zaken Jan Masaryk zal 71 jaar na de feiten opnieuw onderzocht worden, nadat er nieuwe informatie aan het licht is gekomen. Dat meldde de openbare aanklager van Praag volgens de woensdageditie van de Tsjechische krant Právo. Openbaar aanklager Michal Muravsky zou verklaard hebben dat een recent ontdekte geluidsopname hem ertoe gebracht heeft de zaak te heropenen.

Minister Masaryk overleed op 10 maart 1948, kort na de staatsgreep van de Communistische Partij. Zijn lichaam werd buiten onder het raam van zijn badkamer op de eerste verdieping gevonden. Voor het einde van het communistische bewind in 1989 werd zijn dood als een ongeluk of zelfmoord beschouwd.

In de tussentijd hebben andere theorieën de kop opgestoken in Tsjechië. De op het Westen gerichte minister zou bijvoorbeeld uit het raam gegooid zijn, vermoedelijk op bevel van de communisten. Een politieonderzoek in het begin van de jaren 2000 kon geen moordenaar of motief vinden, maar besloot wel dat Masaryk waarschijnlijk vermoord werd.

Op vraag van Muravsky zal de politie de zaak nu opnieuw onderzoeken.

Bron: Belga