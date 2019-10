Oekraïne-expert Witte Huis ziet lacunes in verslag van Trumps gesprek met Zelenski

In het verslag dat het Witte Huis openbaar heeft gemaakt van het telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski, zijn enkele passages over de familie Biden weggelaten. Dat heeft luitenant-kolonel Alexander Vindman, de hoogstgeplaatste Oekraïne-expert binnen het Witte Huis, verklaard tijdens een parlementaire zitting in het kader van het impeachment-onderzoek. De zitting vond dinsdag plaats achter gesloten deuren, maar de krant New York Times zegt via verschillende bronnen op de hoogte te zijn van de getuigenis. Vindman is een van de mensen die kon meeluisteren tijdens het telefoongesprek dat in juli tussen Trump en Zelenski plaatsvond. Dinsdag legde hij daarover een getuigenis af aan de parlementsleden. Hij maakte daarbij melding van enkele cruciale passages die zouden weggelaten zijn uit de uiteindelijke transcriptie van het gesprek.

Trump zou tijdens het telefoongesprek beweerd hebben dat er opnames bestaan waarin de gewezen Amerikaanse vicepresident Joe Biden sprak over corruptie in Oekraïne. Ook zou Zelenski expliciet verwezen hebben naar Burisma Holdings, de energieonderneming waarvoor Bidens zoon Hunter werkte.

Vindman zegt dat hij nog geprobeerd heeft om die passages toe te voegen aan het verslag, maar dat er niet werd ingegaan op zijn vraag. Enkele andere aanpassingen die hij suggereerde, hebben wel plaatsgevonden. Over de precieze motivering kon Vindman geen uitspraak doen.

Het officiële verslag van het gesprek tussen Trump en Vindman bevat al verschillende verwijzingen naar Biden. De opmerkingen van Vindman, een gedecoreerde Irak-veteraan, werpen volgens New York Times dus geen nieuw licht op de manier waarop het gesprek is verlopen. Wel roept de getuigenis wellicht meer vragen op over de manier waarop het Witte Huis ermee is omgegaan.

bron: Belga