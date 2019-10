Nieuw geval van Afrikaanse varkenspest in besmette zone

Op 21 oktober is een nieuw positief geval van Afrikaanse varkenspest ontdekt in het kamp Lagland in Aarlen, in de besmette zone. Dat melden L’Avenir en Sudpresse. De analyses van de botten van een everzwijn van enige tijd geleden bereikten recent het kabinet van minister Céline Tellier (Ecolo). Het laatste positieve geval dateerde van 11 augustus, nabij Saint-Léger.

Dit nieuwe geval verandert niets aan de beheersmaatregelen die begin oktober werden genomen, namelijk een nieuw bewegingsverbod in de 30.000 hectare besmette Gaume-bossen.

De deadline voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest wordt wel met enkele weken verlengd. “Het virus kan als uitgeroeid worden beschouwd wanneer het 12 maanden geleden is dat het laatste geïnfecteerde kadaver werd ontdekt. “Dit nieuwe geval zal de periode dus met een paar weken verlengen”, zei de woordvoerder van de minister, Nathalie Guilmin.

bron: Belga