Nethys – Nog altijd geen nieuwe voorzitter voor Enodia

De raad van bestuur van Enodia, het vroegere Publifin, is woensdagavond geëindigd zonder grote beslissingen. Er is dus ook nog geen nieuwe voorzitter voor de intercommunale, nadat Muriel Targnion (PS) begin oktober opstapte. De raad nam akte van Targnions beslissing om af te treden als voorzitter, meldde Julien Vandeburie (Ecolo) na afloop van de vergadering. In afwachting van een verkiezing van een nieuwe voorzitter komt het aan de ondervoorzitter toe om de raad van bestuur van Enodia samen te roepen. De raad besprak woensdagavond vooral Nethys, de operationele poot van Enodia, en de vele ontwikkelingen rond het bedrijf sinds duidelijk werd dat Nethys Voo, Win en Elicio verkocht had zonder Enodia daarvan op de hoogte te brengen. Vorige week maakte Ardentia bekend dat het afziet van de aankoop van Win en Elicio. Over het dossier-Voo aan het Amerikaanse investeringsfonds Providence bestaat nog veel onduidelijkheid.

Er was al een ontmoeting tussen de raad van bestuur van Enodia en de nieuwe raad van bestuur van Nethys en interim-CEO Renaud Witmeur, maar Vandeburie zei dat de Enodia-raad van bestuur beter wil overleggen.

bron: Belga