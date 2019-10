Mathieu van der Poel verdedigt Europese titel in Silvelle

Mathieu van der Poel zal op het EK veldrijden, zondag 10 november in het Italiaanse Silvelle, zijn Europese titel verdedigen. Dat heeft Corendon-Circus, dat vandaag het programma van de Nederlander voor november onthulde, laten weten. Van der Poel zal zondag in de Superprestige-cross van Ruddervoorde zijn rentree maken in het veld. Een week later volgt dan het EK. De afgelopen twee jaar veroverde de regerend wereldkampioen telkens de Europese titel: in 2017 in het Tsjechische Tabor, vorig jaar in Rosmalen in zijn thuisland.

De 24-jarige Nederlander rijdt daarna nog zes veldritten in november, waarbij twee wereldbekerwedstrijden, in Tabor en Koksijde. Hij is verder te zien in de crossen van Niel, Hamme, Wachtebeke en Kortrijk.

Van der Poel, die afgelopen seizoen hoge ogen gooide op de weg, is benieuwd naar zijn vorm in het veld. “Enerzijds omdat ik competitieritme mis, dat zal zondag zeker een item zijn. Vorig jaar stond ik aan de start met een specifieke voorbereiding op het veldritseizoen, dat is nu uiteraard anders. Ik zal toch enkele wedstrijden nodig hebben om terug naar mijn topniveau te kunnen groeien. Maar anderzijds is de concurrentie ook stevig. Ik heb de voorbije weken nauwlettend gevolgd en twee zaken vielen mij op: uiteraard dat Eli Iserbyt een enorme stap voorwaarts heeft gezet en bijgevolg de man van het moment is. Maar ook Tom Pidcock liet de laatste wedstrijden een ferme indruk na.”

De Nederlander won de wedstrijd in Ruddervoorde ook al in 2016, 2017 en 2018. Hij gaat voor vier op een rij. “Ja, ik wil er meteen winnen. Ik denk dat ik in het veld niet anders naar een wedstrijd kan toeleven dan met de intentie om te winnen.”

bron: Belga