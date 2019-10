Immoweb krijgt van rechter gelijk in dispuut met concurrent Immoscoop

De vastgoedwebsite Immoscoop heeft volgens de Antwerpse ondernemingsrechtbank de mededingingsregels overtreden. Immoscoops concurrent Immoweb had een procedure aangespannen tegen Immoscoop. Makelaars die toetreden tot Immoscoop verbinden zich ertoe om vastgoed online aan te bieden via dat portaal. Die bepaling is strijdig met het Belgische mededingingsrecht, heeft de rechter woensdag beslist. Dat meldt Immoweb woensdagavond. Bij Immoscoop is de uitspraak nog niet aangekomen, meldt een woordvoerder. Immoscoop is een coöperatieve vennootschap die in 2016 werd opgericht en waar naar eigen zeggen 565 vastgoedkantoren bij aangesloten zijn. Op enkele jaren tijd kende het portaal een sterke groei, met name in de regio Antwerpen. “Wat bezoekersaantallen betreft staan wij op nationaal vlak nu op de vierde plaats, maar in bepaalde regio’s in het Antwerpse staan we op plaats twee of zelf één”, zei woordvoerder Wim Peleman in juni, na de dagvaarding door Immoweb. “In andere regio’s breiden we organisch uit.”

Volgens Immoweb overtreedt Immoscoop echter de mededingingswet. Daarom dagvaardde de website zijn concurrent, net als de vijf oprichtende vastgoedkantoren. De marktleider stelt onder meer dat “Immoscoop zich van andere vastgoedsites onderscheidt doordat ze niet neutraal is” en “uitsluitend de belangen van vastgoedmakelaars dient”. Door nieuwe zoekertjes gedurende een bufferperiode van enkele maanden alleen op het eigen platform te plaatsen, boycotten de vastgoedmakelaars aangesloten bij Immoscoop andere vastgoedwebsites, klinkt het. “De aanpak is duidelijk: hoe meer vastgoedkantoren zich bij de boycot aansluiten, hoe minder concurrentie er overblijft, en hoe langer de duur kan zijn van de boycot”, was te lezen in de dagvaarding.

De rechtbank stelt vast dat het aangepaste charter van Immoscoop “zonder meer beoogt om op volstrekt wederrechtelijke wijze een monopolie na te streven”. In dat charter wordt de bufferperiode vastgelegd waarin panden niet op andere sites aangeboden mogen worden. Hoe hoger het marktaandeel van Immoscoop in een postcode, hoe langer die periode duurt. Immoscoop wierp op dat het om een nog niet goedgekeurd voorstel ging, maar daarnaar had de rechter geen oren.

bron: Belga