“Ik probeer de taal van de mensen te spreken, ik probeer hen te begrijpen en ik hoop dat ik hen begrijp. Dat is essentieel.” Dat zei CD&V-voorzitterskandidaat Walter De Donder vanavond in Terzake op Canvas na de commotie over zijn uitspraken rond ontvolking. Walter De Donder deelde dinsdagavond een video op zijn Twitter-pagina. Daarin was te zien hoe hij een zaal toespreekt in het kader van zijn campagne voor de voorzittersverkiezingen bij CD&V. Hij haalde onder meer de migratieproblematiek aan. “Ik kom vaak in Antwerpen en ken daar ook een paar regio’s die zwaar getroffen zijn door migratie en door een foute inburgering, dat is allemaal een beetje foutgelopen. En ik vind dat we als CD&V een beetje rond dat thema hebben gefietst”, zei hij. Vervolgens had de burgemeester van Affligem het over bepaalde wijken in Antwerpen “die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen”.

In Terzake gaf De Donder duiding bij de eerdere uitspraken. “Het was misschien een ongelukkige formulering”, zei hij. “Ik heb met iemand van Antwerpen gesproken twee weken geleden en die heeft mij dat in die bewoordingen gezegd. Ik heb dat eigenlijk overgenomen. Misschien was mijn woordenschat fout en heb ik daarmee mensen gebruuskeerd of doen schrikken of een emotionele reactie losgeweekt. Dat is best mogelijk, maar ik probeer mijn hart te laten spreken.”

De Donder vertelde dat hij in Affligem vaak met nieuwe inwoners praat die uit Brussel komen. “Dan probeer ik te polsen naar de redenen. Als ze mij zeggen dat het daar minder leuk is geworden, dat het daar niet aangenaam is om wonen, dat de sociale achterstand hen een beetje steekt, dan mag ik dat toch vaststellen. Je mag daar niets over zeggen, dat stoort mij. Ontkennen dat er een probleem is.”

Als we het woord ‘vreemde’ of het woord ‘eigen’ niet meer mogen gebruiken, moeten we dat maar uit het woordenboek halen, vindt de CD&V’er.

bron: Belga