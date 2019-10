Expert vecht stelling van zelfmoord Epstein aan

Een expert die door de broer van Jeffrey Epstein ingeschakeld werd, vecht de stelling van de wetsdokter aan dat de Amerikaanse financier zelfmoord pleegde. Hij suggereert dat man die van seksuele aanrandingen beschuldigd werd, de voorbije zomer in de gevangenis om het leven werd gebracht. “De elementen wijzen eerder op doodslag dan op een zelfmoord”, zei Michael Baden op de nieuwszender Fox News. Hij sprak van “veelvuldige breuken” aan het tongbeen, ter hoogte van de hals, “die heel ongewoon zijn bij een zelfmoord”.

De dood van Jeffrey Epstein op 10 augustus in een gevangenis in New York maakte de facto een einde aan zijn gerechtelijke vervolging wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes, waardoor er geen proces komt dat heel wat opzien kon baren.

Na een “zorgvuldig” onderzoek, volgens haar eigen woorden, concludeerde het hoofd van het gerechtelijk-geneeskundige instituut van New York, Barbara Sampson, dat de 66-jarige financier zich door ophanging van het leven had beroofd. De advocaten van Jeffrey Epstein trokken deze conclusies meteen in twijfel en kondigden een “onafhankelijk en volledig” onderzoek naar de doodsoorzaken aan.

Voor Michael Baden, die op verzoek van de broer van Epstein aanwezig was bij de autopsie, zijn de breuken typisch voor doodslag door “wurging”, zei hij op Fox News. De 85-jarige deskundige stond aan het eind van de jaren 70 aan het hoofd van het gerechtelijk-geneeskundige instituut van New York en voerde tijdens zijn loopbaan meer dan 20.000 lijkschouwingen uit, volgens de biografie op zijn officiële website.

