Egypotologen KU Leuven graven deel van zeldzaam ‘Tweewegenboek’ op

Archeologen onder leiding van Harco Willems (KU Leuven) hebben in de Egyptische dodenstad Dayr al-Barsha in een graftombe uit circa 2040 voor Christus fragmenten gevonden van een zogeheten ‘Tweewegenboek’. Het is meer dan honderd jaar geleden dat dergelijke fragmenten konden worden opgraven en ze zijn de oudste van de tientallen die tot nu bekend zijn. Dat meldt de Campuskrant van de KU Leuven. Willems omschrijft ‘Tweewegenboeken’ als “een verzameling van losse spreuken en tekeningen met bijschriften”. “Ze vormen niet noodzakelijk een verhaal, maar hebben wel een gemeenschappelijk thema: de reis door de onderwereld en het bereiken van Osiris, de god der doden.” Er lopen ook twee kronkelige lijnen door het boek. Deze wordt door andere onderzoekers geïnterpreteerd als twee routes die de overledene veilig langs de monsters van de onderwereld moeten loodsen om zich te verzekeren van een gelukkig hiernamaals.

De archeologen vonden de fragmenten in een sarcofaag die toebehoorde aan Ankh, een dame met aanzien en familie van gouverneur Ahanakht, in wiens grafcomplex de tombe werd gevonden. “Op een fragment staan twee spreuken. De ene is een afbeelding van een zonnebark, het schip van de zonnegod Ra, die op een slede wordt voorgetrokken. De andere is een tekst waarin de kisteigenaar zich identificeert met de zonnegod”, aldus Willems. Andere aangetroffen fragmenten zijn inmiddels zo zwaar beschadigd dat de onderzoekers ze nog niet hebben kunnen lezen.

