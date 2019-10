Doden in vrachtwagen Essex: oplegger had gps-trackingsysteem

De oplegger met de koelcontainer waarin vorige week woensdag in het Engelse Grays 39 lijken zijn ontdekt, beschikte over een gesofisticeerd gps-trackingsysteem. Dit heeft Sky News bericht. Mogelijk levert dit vitale informatie op over de plaats waar de slachtoffers in de koelwagen zijn gestapt. De eigenaar van de oplegger is GTR-Europe, de verhuurder. Die zegt dat al zijn opleggers over een gps-monitoringsysteem beschikken en de firma Blue Tree Systems te gebruiken om niet alleen de bewegingen van het voertuig te traceren maar ook de toestand van alle “koeleenheden” die zij vervoeren.

Blue Tree Systems zegt op zijn website elke vijf minuten een update van de positie te krijgen. Het kan ook de temperatuur van de lading in de gaten te houden en meteen signaleren als er iets onverwacht gebeurt.

Volgens Sky News kan de politie zodoende niet alleen het traject proberen te achterhalen maar ook wanneer de temperatuur kan zijn gestegen, wat erop kan wijzen dat een deur opengaat.

bron: Belga