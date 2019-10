“Deal van Johnson kost Britse economie 70 miljard pond”

De brexit-deal van premier Boris Johnson zal de Britse economie in de komende jaren circa 70 miljard pond (81 miljard euro) kosten. Dat berekende het onafhankelijke onderzoeksinstituut NIESR (National Institute of Economic and Social Research). Het bruto binnenlands product zal in tien jaar zo’n 3,5 procent lager uitvallen dan mocht het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie zijn gebleven, luidt de schatting van het NIESR.

Al geeft het instituut wel toe dat economische prognoses in mist gehuld zijn door “aanzienlijke economische en politieke onzekerheden”. Veel hangt af van de handelsrelaties die het Verenigd Koninkrijk uitbouwt na de brexit.

De regering wijst er in dat verband in een reactie aan Britse media op dat het een “ambitieuzer” handelsakkoord met de Europese Unie voor ogen heeft dan waar het onderzoeksinstituut zich op baseerde voor zijn berekeningen.

Oppositiepartijen zien in de studie dan weer een bewijs dat het brexit-plan van Johnson de economie grote schade zal berokkenen. “Geen enkele deal is zo goed als de deal die we momenteel als lid van de EU hebben”, zei Tom Brake van de pro-Europese Liberal Democrats.

Bron: Belga