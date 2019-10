Crisis Catalonië – Canada weigert Puigdemont opnieuw de toegang tot het land

De Canadese regering heeft de Catalaanse ex-president in ballingschap, Carles Puigdemont, opnieuw de toegang tot het land geweigerd. Puigdemont was door een organisatie in Quebec uitgenodigd, maar kreeg van de autoriteiten geen elektronische Reistoestemming (eTA), zo meldt een Canadese advocaat die hem vertegenwoordigt. De Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB), die zich inzet voor de promotie van de Franse taal en cultuur en voor de onafhankelijkheid van Quebec, had de Catalaan in de lente al eens uitgenodigd, maar ook toen kreeg Puigdemont nul op het rekest.

De advocaat van de Catalaanse voorman wil in de loop van de komende dagen een verzoek indienen bij het Canadese Hooggerechtshof om de beslissing van Ottawa aan te vechten. Indien dat verzoek wordt aanvaard, kan er “wellicht” in de “lente van 2020” een hoorzitting komen over de grond van de zaak, luidt het.

De premier van Quebec, François Legault, zei inmiddels “met stomheid geslagen” te zijn over het besluit van de Canadese federale overheid. “Ik wil graag dat de Canadese regering ons uitlegt waarom zij weigert dit visum te geven”, zei hij tijdens een persconferentie in Quebec.

Puigdemont leeft sinds de poging tot afscheiding van Catalonië in 2017 in België in ballingschap. Er loopt tegen hem een internationaal aanhoudingsbevel dat door het Spaanse Hooggerechtshof werd uitgevaardigd.

Bron: Belga