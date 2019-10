Belgische Rode Kruis opent winteropvangcentra voor daklozen vanaf 1 november

Het Franstalige Belgische Rode Kruis gaat vanaf 1 november zijn winterplan activeren. Het opent de deuren van opvangcentra voor daklozen en kwetsbaren tot en met 31 maart, en gaat dan ook de activiteiten opvoeren zoals soepbedeling. Er zullen nachtopvangcentra zijn in Brussel Hoofdstedelijk Gewest, Namen, Luik en Henegouwen. Het Rode Kruis wijst erop dat een op de vier gezinnen in België in armoede leeft en dat er 17.000 daklozen zijn, waarvan 4.000 in Brussel.

In het Brusselse Gewest zal de opvang in Schaarbeek overdag plaats bieden aan 200 personen en ook maaltijden aanbieden. Ook in Etterbeek, Elsene en Sint-Pieters-Woluwe openen de dagcentra hun deuren tussen 1 november en 31 maart.

Sinds 2017 beheert het Rode Kruis ook het nood-nachtopvangcentrum in de buurt van het metrostation van Maalbeek, met een capaciteit van ongeveer 220 personen. Daar krijgen ze een bed, ’s morgens een ontbijt, ’s avonds een warme maaltijd en andere diensten zoals medische opvolging.

Ook in de Waalse provincies versterkt het Rode Kruis in de winter haar activiteiten. Zo organiseert het soepbedelingen in heel wat van haar Waalse kantoren, werkt het samen met daklozenopvangcentra en verschaft het warme kleding in Aarlen.

bron: Belga