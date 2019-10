Argenta sluit al zijn bankautomaten na plofkraken

Argenta haalt al zijn bankautomaten leeg en stelt ze “voor onbepaalde tijd” buiten gebruik. Die maatregel heeft de bank in overleg met de kantoorhouders genomen nadat vandaag al de derde plofkraak plaatsvond op een Argenta-automaat deze maand. “Klanten kunnen aan de Argenta-bankautomaat dus geen geld meer afhalen en ook geen andere verrichtingen meer uitvoeren”, luidt het. Bij Argenta-kantoren voerden criminelen de afgelopen weken drie plofkraken uit: op 5 oktober in Herselt, op 25 oktober in Essen en vandaag in Sint-Niklaas. Volgens de bank slaagden ze er bij geen van de plofkraken in om geld buit te maken. Er was telkens wel “enorme materiële schade”.

Omdat de “steeds agressievere plofkraken” blijven aanhouden, ziet Argenta zich genoodzaakt om al zijn bankautomaten voor onbepaalde duur te sluiten. De bank spreekt zelf van een “drastische maatregel” die nodig is om de veiligheid van klanten, kantoorhouders, medewerkers, omwonenden en voorbijgangers te garanderen.

“Tot nu toe waren er gelukkig geen slachtoffers. We stellen echter vast dat de criminelen, zowel in België als in het buitenland, steeds zwaardere springstoffen gebruiken omdat de automaten steeds beter beveiligd zijn”, zegt Argenta.

Uit cijfers van bankenkoepel Febelfin blijkt dat criminelen dit jaar in ons land al 22 plofkraken (of pogingen tot) hebben uitgevoerd. Dat zijn er al meer dan heel vorig jaar, toen er in totaal 18 plaatsvonden.

bron: Belga