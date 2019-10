Amerikaanse centrale bank verlaagt rente opnieuw met kwart procentpunt

In de Verenigde Staten heeft de Federal Reserve (Fed) de rente zoals verwacht opnieuw met een kwart procentpunt verlaagd. Dat heeft de Amerikaanse koepel van centrale banken vandaag bekendgemaakt. In zijn toelichting bij het rentebesluit hintte voorzitter Jerome Powell op de inlassing van een pauze. Het gaat om de derde verlaging na rentestappen in september en juli, toen de rente voor het eerst in ruim tien jaar werd verminderd. Het belangrijkste rentetarief komt nu op een bandbreedte van tussen de 1,50 procent en 1,75 procent te liggen. Verder viel op dat de Fed niet langer repte over “klaarstaan om passende acties te nemen”. In plaats daarvan werd toegezegd binnenkomende economische informatie in de gaten te houden en dan “in te schatten wat nodig is”.

Voor Amerikaans president Donald Trump is de nieuwe verlaging allicht niet voldoende. Het staatshoofd voert de druk op de Fed al geruime tijd op om de rente te verlagen en zou het liefst een negatief tarief zien. Volgens Trump zet de centrale bank de VS op achterstand ten opzichte van andere economische grootmachten zoals de Europese Unie.

In zijn rentebesluit liet de door Trump aangestelde Fed-voorzitter Jerome Powell echter doorschemeren dat de centrale bank in december een pauze zou kunnen inlassen en de rente onveranderd zou kunnen laten. Het huidige monetaire beleid is “op een goed niveau” en zal “waarschijnlijk gepast blijven zolang de vooruitzichten in overeenstemming zijn met de huidige verwachtingen”, aldus Powell.

Het rentebesluit bij de Fed was niet unaniem. Twee beleidsbepalers stemden tegen. Zij vonden een handhaving van de rente voldoende.

Bron: Belga