Afrikaanse landen laboratorium voor Russische desinformatiecampagne

Facebook heeft aangekondigd dat het drie netwerken heeft verwijderd waarmee aan het Kremlin verbonden groepen de samenleving in verschillende Afrikaanse landen probeerden te beïnvloeden. De New York Times wijst erop dat dit aantoont dat Moskou pogingen tot beïnvloeding uitbreidt, en dat dit mogelijk gevolgen heeft voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. De verwijderde Facebook-netwerken richtten zich op onder meer Mozambique, Kameroen, Soedan en Libië. Facebook zelf brengt ze in verband met Jevgeni Prigozjin, een Russische oligarch die al eerder gelinkt werd aan pogingen om de Russische invloed op het Afrikaanse continent uit te breiden. In de Verenigde Staten wordt de oligarch die dicht zou staan bij de Russische president Vladimir Poetin beschuldigd van inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Het Stanford Internet Observatory (SIO) achterhaalde samen met Facebook de Russische campagne. Sommige van de posts zetten Russische standpunten in de kijker, terwijl andere posts kritiek uitten op Frans en Amerikaans beleid in Afrika. De Russen werkten ook met inwoners van de geviseerde landen om accounts op te richten, om ze authentiek te doen lijken en te vermijden dat ze opgemerkt zouden worden. “Ze maken het moeilijker voor ons en het middenveld om hun operaties op te merken”, aldus Nathaniel Gleicher, hoofd cyberveiligheidsbeleid bij Facebook.

Voor de posts doen de netwerken een beroep op lokale mensen, een techniek die mogelijk ook in de Verenigde Staten toegepast zal worden. “We gaan een model zien waar Amerikaanse groepen gebruikt worden als ‘proxys’: alle content wordt onder hun accounts en pagina’s gepubliceerd”, aldus Alex Stamos, SIO-directeur en oud-topman bij Facebook.

De campagne in verschillende Afrikaanse landen is het eerste goed gedocumenteeerde geval van het outsourcen van de desinformatiecampagne aan lokale mensen, zeggen onderzoekers van Stanford en Facebook. Het is volgens de onderzoekers ongebruikelijk dat een land zoveel landen tegelijk probeert te beïnvloeden.

Het onderzoek linkt “naar entiteiten verbonden” met Prigozjin, maar Facebook weigert te zeggen hoe ze daarachter kwamen.gonn

bron: Belga