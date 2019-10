Adrien Trebel (Anderlecht) ondergaat knieoperatie

Adrien Trebel moet een ingreep aan de knie ondergaan. De middenvelder van RSC Anderlecht zal een poos buiten strijd zijn.

Frank Vercauteren, de coach van paars-wit, bevestigde het nieuws tijdens zijn persbabbel voor de competitiewedstrijd van morgenavond tegen AA Gent.

“Trebel wordt vandaag geopereerd aan de knie. We hopen dat hij maar enkele weken out is en na de interlandonderbreking terug is. Maar dat zal vandaag blijken tijdens de operatie”, aldus Vercauteren.

De 28-jarige Trebel leek bij Anderlecht op weg naar de uitgang en haalde de eerste zeven wedstrijden de selectie niet. In de topper tegen Club Brugge stond de Fransman plots weer in de basis waarna hij tegen Waasland-Beveren en Charleroi opnieuw aan de kant werd gelaten. In de twee eerste competitieduels onder Vercauteren, thuis tegen STVV (4-1) en op het veld van Eupen (0-0), kreeg Trebel weer een basisplaats.

Trebel vervoegt in de goed gevulde ziekenboog van de recordkampioen onder meer Vincent Kompany, Philippe Sandler, Nacer Chadli, Samir Nasri, Pieter Gerkens, Landry Dimata, Zakaria Bakkali en Andy Najar.

Anderlecht ontvangt de Buffalo’s morgenavond (20u30) in de slotwedstrijd van de dertiende speeldag. Paars-wit staat voorlopig elfde met 13 punten, acht minder dan nummer vier AA Gent.

bron: Belga