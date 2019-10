Ada Hegerberg is topschutter aller tijden in Champions League

De Noorse Ada Hegerberg, ploegmate van Red Flame Janice Cayman bij de Franse topclub Olympique Lyon, is vandaag topschutter aller tijden geworden bij de vrouwen in de Champions League. In de terugwedstrijd van de achtste finales tegen het Deense Hjorring liet Hegerberg haar 52e en 53e Champions League-treffer in haar carrière noteren en daarmee veegt de Gouden Bal-winnares op amper 24-jarige leeftijd het record van de Duitse Anja Mittag van de tabellen.

Bij de mannen staat het record met 127 treffers op naam van Cristiano Ronaldo.

Bron: Belga