Walter De Donder onder vuur na krasse uitspraken over migratie

CD&V-voorzitterskandidaat Walter De Donder ligt onder vuur na enkele krasse uitspraken over migratie. In een video op Twitter sprak De Donder onder meer over wijken in Antwerpen die “volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen”.

Walter De Donder deelde gisterenavond laat een video op zijn Twitter-pagina. Daarin is te zien hoe hij een zaal toespreekt in het kader van zijn campagne voor de voorzittersverkiezingen bij CD&V. Hij haalt onder meer de migratieproblematiek aan. “Ik kom vaak in Antwerpen en ken daar ook een paar regio’s die zwaar getroffen zijn door migratie en door een foute inburgering, dat is allemaal een beetje foutgelopen. En ik vind dat we als CD&V een beetje rond dat thema hebben gefietst”, steekt hij van wal.

Het probleem van migratie durven erkennen en benoemen is een eerste stap. Naast kansen voor inburgering. pic.twitter.com/irf3kX0tAi — walterdedonder (@walterdedonder) October 29, 2019



Zwarte zondag

De Donder verwijst daarna naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1994, waar het toenmalige Vlaams Blok voor het eerst een grote verkiezingsoverwinning haalde. “De zogenaamde eerste zwarte zondag”, zegt hij. “Maar wij hebben dat ontkend. We hebben gezegd: dat is niet aan de orde, het multiculturele heeft voorrang, we moeten iedereen omarmen. Men heeft nu op het terrein gezien dat dat niet werkt. (..) Het grootste probleem van een probleem is niet dat het probleem er is, maar dat het wordt ontkend.” Vervolgens heeft de burgemeester van Affligem het over bepaalde wijken in Antwerpen “die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen”. Volgens De Donder is dat “een stedelijk probleem”.

Kritiek

Vooral op dat laatste – zijn verwijzing “onze eigen mensen” – krijgt De Donder op Twitter veel kritiek. “Racistisch”, klinkt het hier en daar.

Ook binnen CD&V wordt afkeurend gereageerd, en dan vooral bij zijn concurrenten voor het voorzitterschap. “Leiderschap CD&V is voor mij niet angst uitbuiten en onzekerheid voeden. Ook niet in achterkamers”, zegt Vlaams parlementslid Katrien Partyka op Twitter. “Wel een helder antwoord geven. Zoals in een Vlaams regeerakkoord dat zich duidelijk uitspreekt over samenleven.”

Sammy Mahdi, een andere kandidaat-voorzitter, houdt het op een verwijzing naar het Bijbelvers Leviticus 19:3 waarin staat vreemdelingen “lief te hebben als jezelf”. “Ik heb mijn eigen programma en mijn eigen ideeën over christendemocratie”, zegt Mahdi, gevraagd om verduidelijking. “Mijn campagne draait om bepaalde christelijke waarden en vooral om de terugkeer naar die waarden, maar ik probeer vooral vanuit mijn eigen verhaal iets over te brengen. Dat moet niet gezien worden als iets tégen iemand anders.”

Steun vanuit hoek Vlaams Belang

Vlaams Belang-kopstukken reageren dan weer opgetogen. “Leve Walter De Donder”, zegt voorzitter Tom Van Grieken. Ook Antwerps kopstuk Filip De Winter prijst De Donder. “Nu het bijna te laat is worden ze wakker, eindelijk.” Kamerlid Dries Van Langenhove tot slot noemt de uitspraken van De Donder “een goede zaak”. “Zelfs bij CD&V heeft men het intussen over de omvolking van West-Europa. Onze ideeën sijpelen door, ondanks de tegenwerking van de media.”

De Donder zelf benadrukt in een korte twitterboodschap dat hij volop inzet op inburgering in integratie. “In Affligem wordt een sterk integratiebeleid gevoerd met een inburgeringstraject, huiswerkbegeleiding, praatcafé, taalcursussen, speeltaalplein. Zo veel mogelijk kansen bieden om dialoog en integratie mogelijk te maken. Iedereen kansen geven dus. Wegkijken geeft wrevel.”