Vrouw treft wel iets héél vies aan in haar Chinese afhaalmaaltijd

Een Britse vrouw viel achterover van verbazing toen ze een menselijke tand vond in haar Chinese afhaaleten. Ze trok naar Facebook om de ranzige ontdekking aan te kaarten.

Stephanie McDonough bestelde afgelopen vrijdag samen met haar vriend Dave Burrows varkensblokjes in currysaus bij de afhaalchinees Newtown Cantonese Takeaway in de Engelse stad Worcester. Toen ze hun maaltijd thuis naar binnen speelden, trof Stephanie plots een tand tussen haar eten aan.

Kraakbeen of ajuin

De 29-jarige vrouw belde meteen naar het restaurant om haar beklag te doen. Ze kreeg als antwoord dat het wellicht een kraakbeen of een stukje ajuin was. Stephanie is er echter zeker van dat het om een menselijke tand gaat. “Haal alsjeblieft geen eten af bij Newtown Cantonese Takeaway in Worcester. Ze probeerden me ervan te overtuigen dat het gewoon kraakbeen of zelfs ajuin is, maar het is niets anders dan een tand”, schreef ze op Facebook naast enkele foto’s.

Geen excuses

Tot op heden hebben ze geen excuses ontvangen van de uitbaters. Hun currysaus werd uiteindelijk wel terugbetaald, maar de rest van hun rekening (20,5 euro) niet. “Ik vind het misselijkmakend. Echt ranzig. Ik vraag me af hoe de tand daarin terechtgekomen is. Ik ben er zeker van dat het een menselijke tand is. Het kan ook afkomstig zijn van hun voedselleveranciers”, vertelt ze aan Mirror UK.

De voedselinspectie onderzoekt de zaak momenteel en zal binnenkort aankloppen bij het betreffende restaurant.