Toeriste onder vuur omdat ze in stringbikini winkel binnengaat

Een toeriste heeft kwaad bloed gezet door in stringbikini een winkel in Bali te bezoeken. Heel wat mensen vinden het onbegrijpelijk dat de vrouw niet inziet dat zoiets gevoelig ligt in het overwegend islamitische Indonesië.

De foto van de toeriste werd gedeeld in de Facebookgroep Bali Expats. Op het kiekje is de achterkant van een vrouw te zien die enkel een stringbikini draagt in een winkel. “Verbazend dat deze vrouw met zulke outfit binnen mocht in de winkel. En al even straf dat ze denkt dat het aanvaardbaar is”, schrijft de poster erbij.

In eigen land ook?

Heel wat mensen zijn het eens met de mening van de poster. Hoewel Bali een vrij tolerante regio is als het om kledingvoorschriften gaat, maakt het eiland nog steeds deel uit van het overwegend islamitische Indonesië. “Zo onrespectvol. Draag iets over je bikini als je gaat winkelen” en “Ik vraag me af of ze in haar eigen land ook in dergelijke outfit gaat shoppen. Indien niet: waarom gaat ze er dan van uit dat het als toerist in Bali wel aanvaardbaar zou zijn?”, klinkt het onder meer.

Overdreven

Anderen vinden de commotie dan weer een beetje overdreven. “Voor hetzelfde geld beseft ze niet eens dat ze op die manier onrespectvol is. Misschien moet je haar de volgende keer gewoon even zeggen dat het gevoelig ligt in plaats van haar foto zonder toestemming online te gooien”, luidt het ook.