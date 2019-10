Opa die kleindochter (1,5) per ongeluk liet vallen uit raam van cruiseschip, toch aangeklaagd voor doodslag

De man die in juli zijn kleindochter per ongeluk had laten vallen uit een raam van een cruiseschip, wordt dan toch aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag door nalatigheid.

Het 1,5-jaar oude meisje, Chloe Wiegand, was samen met haar familie van een vakantie aan het genieten aan boord van het cruiseschip Freedom of the Sea. Maar toen het schip aanmeerde in de haven van San Juan (Puerto Rico), liep het grondig mis. Het meisje viel te pletter nadat ze door een open raam was gevallen. Op dat moment was haar grootvader, Salvatore ‘Sam’ Anello bij haar.

Borgsom

Puerto Ricaanse onderzoekers hebben nu beslist dat Anello verantwoordelijk is voor haar dood en hebben hem nu aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag door nalatigheid, zijn borgsom werd op 80.000 dollar gezet.

De 50-jarige Anello heeft verklaard dat Chloe hem vroeg haar op te pakken en dat hij haar vervolgens op de reling bij het raam heeft gezet. Hij had verwacht dat het glas haar zou ondersteunen.

Michael Jackson

De familie van Chloe heeft ondertussen de schuld in de voeten geschoven van Royal Caribbean omdat er een raam openstond op een plek die speciaal voorzien was voor kinderen. Op die manier ontstond er een gevaarlijke situatie.

“Dit is niet hetzelfde als het Michael Jackson-verhaal, waar hij zijn zoontje uit een raam liet hangen”, zegt de advocaat van de familie, Michael Winkleman. “Anello dacht dat er glas was, maar omdat een raam doorzichtig is, had hij te laat door dat er toch geen glas was. Ze wou op het raam slaan, zoals ze deed bij hockeywedstrijden van haar broer, maar voordat iemand het goed besefte, was ze al gevallen.”

De familie is van plan om een proces aan te spannen tegen de reismaatschappij. Anello wordt op 20 november in de rechtzaal verwacht.