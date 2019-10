Netflix bergt plannen voor versneld afspelen dan toch op

Er komt voorlopig op Netflix geen functie waardoor je afleveringen versneld kan bekijken. Dat heeft de streamingdienst bekendgemaakt. Een test met het systeem kwam het bedrijf op heel wat kritiek te staan van regisseurs en acteurs.

Hollywood stond de afgelopen dagen even op zijn kop. Netflix had een aantal abonnees de mogelijkheid gegeven om de afspeelsnelheid van series zelf aan te passen. Ze konden er dus voor kiezen om afleveringen sneller of trager te bekijken. Hoewel het slechts ging om een beperkte test ging, kwam er al snel kritiek op de optie. Onder andere regisseur Judd Apatow (‘Knocked Up’ en ‘Superbad’) en acteur Aaron Paul (‘Breaking Bad’ en ‘Bojack Horseman’) hielden zich niet in op Twitter.

“Ga niet met onze timing kloten”

“Nee, Netflix. Nee. Laat me alsjeblieft niet elke regisseur en bedenker van shows op deze aardbol opbellen om dit tegen te houden”, aldus Apatow. “Spaar me de tijd. Ik zal winnen maar het zal tijd kosten. Ga niet met onze timing kloten. We geven je mooie dingen. Laat ze zoals ze moeten gezien worden.” Paul mikte op het schuldgevoel van de mensen bij Netflix. “Het kan echt niet dat Netflix dit zal doorvoeren, want het zou betekenen dat ze de controle zouden overnemen over de kunst van iemand anders én het zouden vernietigen. En Netflix is beter dan dat. Toch?”, aldus de acteur die hoofdrol speelt in ‘El Camino’, de Netflixfilm over ‘Breaking Bad’.

No @Netflix no. Don’t make me have to call every director and show creator on Earth to fight you on this. Save me the time. I will win but it will take a ton of time. Don’t fuck with our timing. We give you nice things. Leave them as they were intended to be seen. https://t.co/xkprLM44oC — Judd Apatow (@JuddApatow) October 28, 2019

Stop. As the person talked about in this article I felt the need to speak out. There is NO WAY @netflix will move forward with this. That would mean they are completely taking control of everyone else’s art and destroying it. Netflix is far better than that. Am I right Netflix?🎥 https://t.co/fZDnYzvStN — Aaron Paul (@aaronpaul_8) October 28, 2019

Netflix schepte in een officieel statement duidelijkheid. Het bedrijf benadrukte dat het om een test ging die uitgevoerd werd omdat gebruikers vaak naar de optie vragen. Het vermeldde ook dat dvd’s over dezelfde functie beschikken. Tot slot stelde Netflix duidelijk dat het geen plannen heeft om het versneld afspelen om korte termijn in te voeren.