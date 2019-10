Mormoonse missionaris ziet het licht en wordt pornoster

Men poogt al eens te zeggen: verandering van spijs doet eten. Zo ook Addie Andrews, wiens carrière een wel heel opmerkelijke wending maakte. Eerst was ze een mormoonse missionaris, nu schittert ze op andere wijzes in de missionarishouding als pornoactrice.

De 30-jarige Addie Andrews is inmiddels al twee jaar werkzaam in de pornoindustrie. Daarvoor was ze missionaris bij de mormoonse kerk. Daar voelde ze zich naar eigen zeggen seksueel onderdrukt.

Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Andrews was sinds kinds-af-aan gelovig. Ze moest van haar ouders ergens in geloven, maar mocht zelf kiezen welke kerk. Toen ze zeventien was, koos voor de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zijnde de mormonen. Ze voelde er zich welkom, vertelt ze aan de New York Post.

Op haar zeventiende had ze voor de eerste keer seks, wat tegen de standaarden van het geloof was. De kerk schrijft namelijk voor geen seks te hebben voor het huwelijk. Daarna had ze tot haar 26ste geen seks, maar dat ging toch aan haar knagen. Ze leefde naar eigen zeggen als een non.

Porno

Toen nam Addie een bijzondere stap. Ze verliet de kerk en verhuisde naar Californië. Ondanks dat ze wel een een diploma had, was het moeilijk voor haar om werk te vinden. Ze kwam vervolgens in een stripclub terecht waar ze ging dansen. Daar werd ze gescout voor de rol als pornoactrice en zo geschiedde. Inmiddels heeft de eervolle titel ‘Pet of the Month’ van het blad Penthouse gekregen. Ook speelde ze mee in de klassieker ‘Tommy Got Boobs’.