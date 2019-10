Mobility Store opent vandaag de deuren in Brussel

In de Anspach Gallery, in het hart van de voetgangerszone in Brussel, opent vandaag de Brussels Mobility Store. Gedurende twee maanden kunnen burgers en bedrijven er terecht voor hun vragen over mobiliteit. De Brusselse Kamer van Koophandel (Beci) en AG Real Estate willen met het project twee miljoen Brusselaars en pendelaars voorbereiden op de mobiliteit van morgen.

“Multimodaliteit, duurzaamheid en slimme mobiliteit. Drie termen die vandaag het mobiliteitsdebat beheersen maar vaak dode letter blijven. Nieuwe technologieën en het debat rond leefbaarheid en duurzaamheid laten toe een momentum te creeëren om onze mobiliteit te herdenken. Met de Brusselse Mobility Store wenst Beci de veelheid aan oplossingen naar voor te schuiven», stelt Olivier Willocx, CEO van Beci.

Uiteenlopende vragen

Met dit opzet wil Beci een versnelling hoger schakelen voor de overstap naar een duurzame mobiliteit en concrete mobiliteitsoplossingen aanbieden aan de Brusselse bedrijven.

De vzw MaestroMobile zal de Mobility Store uitbaten om de meest uiteenlopende vragen van bezoekers te beantwoorden, zoals is een autodeelsysteem voor mij? Hoe kan ik me voorbereiden op de evolutie van de lage emmissiezone of de opkomst van het mobiliteitsbudget in mijn bedrijf?

Indoorpiste

In de ruimte van duizend vierkante meter is op de eerste verdieping een indoorpiste ingericht waar mensen steps en elektrische fietsen kunnen uittesten.

De Brussels Mobilty Store, aan de Anspachtlaan 24, is open van dinsdag tot zaterdag tussen 10 en 18 uur.